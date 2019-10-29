Симферополь, , 12:41 — REGNUM IX Туристский форум «Открытый Крым» стартует в Симферополе 29 октября, работа форума рассчитана на два дня, сообщает ИА REGNUM. С приветствием к участникам обратился глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это важное и знаковое мероприятие не только для туристической отрасли, но и для всего нашего полуострова. Каждый год форум собирает представителей федеральной и региональной власти, туристического бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций и профессиональных объединений из разных регионов нашей страны. Это одна из крупнейших деловых площадок для обмена опытом, обсуждения вопросов реализации государственной политики в курортной сфере, а также взаимодействия власти и туристического бизнеса», сказал Аксёнов.

Глава региона также напомнил, что в 2019 году Крым посетили 6,87 млн гостей, что больше уровня прошлого года.

По данным республиканского министерства курортов и туризма, в этом году на форуме ожидается около пяти тысяч участников. В рамках пленарных сессий планируется обсудить стратегию развития туризма в РФ до 2035 года, вопросы законодательного регулирования деятельности малых отелей. В рамках форума пройдёт финал Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo.