Махачкала, , 12:45 — REGNUM Власти Махачкалы определяют границы Эльтавского леса для придания территории статуса общественного пространства. Здесь планируется благоустроить тропинки для прогулок, установить объекты освещения, скамейки и урны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Сохранение леса и придания ему статуса общественной зоны было обещано мною горожанам, и я планирую реализовать свои намерения в жизнь», — заявил 28 октября во время рабочего совещания глава города Салман Дадаев.

Градоначальник также отметил, что мэрия рассмотрит проект создания на территории Эльтавского леса полноценной парковой зоны, которая может стать излюбленным местом для отдыха горожан. При этом, по словам Дадаева, необходимо, чтобы местные жители смогли добираться к парковой зоне и на общественном транспорте, и на личном автотранспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время власти Махачкалы занимаются возвращением земель, ранее незаконно выделенных или самовольно захваченных на территории Эльтавского леса. В собственность города в э2019 году удалось вернуть более 10 участков. Еще порядка 15 материалов направлены в судебные органы, по всем остальным участкам ведется сбор материалов для обращения в прокуратуру и суд.