Магаданская область, , 12:36 — REGNUM Укрепление участка берега Охотского моря, пострадавшего во время паводков в 2014 и 2017 годах, будет завершено в 2021 году — на год запланированного ранее срока. Об этом 29 октября сообщает Минвостокразвития России.

Ход работ на объекте сегодня проконтролировали полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Отмечается, что объём финансирования по проекту составляет 800 млн рублей на три года.

«Финальной точкой был обозначен 2022 год. Но мы утвердили с подрядчиком более сокращенный график, в рамках которого работы планируется завершить в 2021 году», — сказал Носов.

В настоящее время на объекте завершена отсыпка береговой линии протяженностью 370 метров, доставлено оборудование для гидропогружения свай. Строители приступили к устройству новой подпорной стенки из сварного трубчатого шпунта протяженностью 240 метров.

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