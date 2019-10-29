Челябинск, , 12:36 — REGNUM В Екатеринбурге жители комплекса «Московский квартал» ополчились на своего соседа-инвалида. Они решили заставить двор машинами, чтобы он не смог парковаться, пишут местные СМИ.

Е1.ru сообщает, что управляющая компания разрешила инвалиду парковаться во дворе. При этом по правилам парковка там запрещена. Другим жильцам не понравилось исключение для их соседа и то, что из их средств оплачивают и охрану его автомобиля, и граждане решили выгнать человека с ограниченными возможностями здоровья с парковки.

Сейчас жильцы собираются заставить машинами двор, чтобы человеку было негде парковаться. При этом юрисконсульт управляющей компании «Юг-Энерго» пояснил журналистам, что собственник жилого помещения предоставил документы, подтверждающие инвалидность. Это и стало основанием для выдачи ему круглосуточного пропуска. При принятии решения руководство УК опиралось на действующее законодательство.