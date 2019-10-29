Москва, , 12:31 — REGNUM Стоимость акций компании IFTG, переданных банку «Восточный» в счёт погашения кредита, составляет 4 млрд рублей. Такую оценку дала финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом в ходе сегодняшнего заседания по рассмотрению жалобы защиты на продление домашнего ареста подозреваемого заявил один из фигурантов дела — партнёр Baring Vostok Филипп Дельпаль.

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Дельпаль, слова которого приводит ТАСС, обвинил заявителя по делу, миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова в подлоге сведений о стоимости акций IFTG. Напомним, следствие обвиняет фигурантов дела в завышении цены акций компании IFTG с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей.

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Ранее стало известно о том, что уголовное преследование в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви может быть прекращено за отсутствие состава преступления. Дело в том, что эксперты оценили рыночную стоимость акций компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку «Восточный» в счёт погашения кредита, в 3,8 млрд рублей. При этом потерпевшая сторона утверждала, что их стоимость составляет 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в ходе судебного заседания представитель СКР заявил о намерении следственных органов завершить следствие по уголовному делу Калви, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, до конца 2019 года.

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