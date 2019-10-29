Пермь, , 12:28 — REGNUM Лингвисты и математики Пермского университета (ПГНИУ) разработали программу, которая определяет социальные и поведенческие параметры пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба вуза.

По словам профессора кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константина Белоусова, похожие исследования в России выполнялись и ранее, однако пермские учёные предложили использовать другие методы.

«Обычно рассматриваются только лайки и репосты пользователей. Мы же решили исследовать, что именно и как пишут люди в комментариях. На основе полученных данных мы смогли составить психолингвистический портрет пользователя», — объяснил разработчик.

Сегодня в базе данных программы представлено более 20 тыс. текстов пользователей. Разработанные алгоритмы позволяют проанализировать их по стилистике, жанрам, реактивности — всего более чем по 150 категориям. Также программа может использовать данные информантов, также как возраст, пол, количество постов и психологические черты.

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