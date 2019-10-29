Посёлок Гайны, Пермский край, , 12:27 — REGNUM В поселке Гайны Пермского края школьники пытались выбросить через окно с третьего этажа одноклассника, сообщают СМИ. Видео инцидента появилось в интернете.

По данным портала parmanews.ru, случай произошел 17 октября. На видео видно, как трое подростков схватили парня и потащили к окну. Его пытались выбросить в оконный проем.

Мать ребенка утверждает, что попытка выбросить ее сына с высоты осуществлялась дважды. Во второй раз вмешался охранник. Женщина требует от руководства образовательного учреждения принять меры и наказать хулиганов.

ТК «РифейПермь» информирует, что, по предварительной информации, прямых угроз расправиться с подростком никто из ровесников не высказывал. Мальчики утверждают, что имело место баловство, шутка. Никто никого не хотел выбрасывать.

Между тем мать школьника считает, что учреждение пытается замять ситуацию. Школа не комментирует инцидент, но сообщила, что проводится проверка.

Мать мальчика заявила, что ее сын боится возвращаться в школу, опасаясь травли со стороны одноклассников. Женщина рассматривает вариант перевода ребенка в другую школу, информирует 59.RU.