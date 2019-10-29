Белгород, , 12:19 — REGNUM Белгородская область стала победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона. В конкурсе принимали участие все 85 субъектов Российской Федерации.

Всероссийский конкурс призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилия по повышению доступности чтения для наших граждан. Белгородская область победила среди регионов России в 2019 году. Торжественная церемония присвоения специального звания и вручение диплома и памятной статуэтки состоится 14−16 ноября 2019 года в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Начало ежегодному всероссийскому конкурсу было положено в рамках Года литературы в России в 2015 году. Победитель получает звание «Литературный флагман России».