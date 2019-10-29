Рязань, 29 октября 2019, 12:13 — REGNUM Масштабный проект «Нам есть кем гордиться», приуроченный к 75-летию Великой Победы, запускают в Рязанской области. В образовательных и других учреждениях будут рассказывать о Героях Советского Союза — уроженцах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Организаторы подготовят информационные стенды и плакаты с фотографиями героев. На них разместят индивидуальные QR-коды, с помощью которых можно будет посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце.
По данным региональных властей, звания Героя СССР были удостоены 252 рязанца.