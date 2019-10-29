Рязань, , 12:13 — REGNUM Масштабный проект «Нам есть кем гордиться», приуроченный к 75-летию Великой Победы, запускают в Рязанской области. В образовательных и других учреждениях будут рассказывать о Героях Советского Союза — уроженцах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организаторы подготовят информационные стенды и плакаты с фотографиями героев. На них разместят индивидуальные QR-коды, с помощью которых можно будет посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце.

«Наши учителя начнут свои первые уроки второй четверти с рассказа о Герое, родившемся в этот день. Его подвиге, наградах, интересных фактах из жизни. Мы хотим привлечь внимание наших жителей, нашей молодёжи, детей и всех граждан нашей страны к каждому Герою и его вкладу в дело Великой Победы. Данный проект увековечит память всех, кто приближал ту особенную для каждого рязанца, для каждого русского человека весну 45-го года!» — уточнил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По данным региональных властей, звания Героя СССР были удостоены 252 рязанца.