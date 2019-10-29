Пермь, , 12:05 — REGNUM В Пермском крае в третьем квартале 2019 года забраковали и сняли с реализации 18 794,83 кг кондитерской и хлебобулочной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлено несоответствие маркировки продовольствия обязательным требованиям нормативных документов и требованиям микробиологической безопасности.

В июле — сентябре лабораторно исследовано 764 пробы хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В 4,7% случаев выявлено несоответствие определенным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям. В 2018 году среди 683 проб выявлено несоответствие 5,1% фактов.