Кашарский район, Ростовская область, , 12:07 — REGNUM В Кашарском районе Ростовской области открыт памятник советскому милиционеру, погибшему при выполнении служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мемориал посвящён сотруднику боевого участка № 7 Донецкой окружной Рабоче-Крестьянской советской милиции, который был открыт в период Гражданской войны в селе Верхнегреково.

«17-летний милиционер Михаил Крючков участвовал в ликвидации банд преступников, которые формировались из бывших белогвардейцев и уголовников. В то время бандиты совершали налеты на села, отбирали у населения хлеб, продукты питания, жестоко расправлялись с активистами, коммунистами и комсомольцами», — уточнили в ведомстве.

В августе 1921 года Крючков погиб от рук преступников из банды Шаталова. На месте захоронения стража порядка был установлен обелиск.