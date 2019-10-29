Москва, , 12:00 — REGNUM Большинство жителей России (93%) знают или слышали о Хэллоуине. Лишь 3% опрошенных планируют его отмечать, в основном молодые люди 18−24-лет (13%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тыква Цитата из х∕ф «Хэллоуин». Реж. Дэвид Гордон Грин. 2018. США

Читайте также: «Шабаши» в школах недопустимы: глава Крыма — снова против Хеллоуина

По мнению 67% опрошенных, праздник Хэллоуин не приживается в России потому, что он воспринимается гражданами как чуждый российской культуре и традициям.

Согласно опросу, среди мотивов, побуждающих российских граждан праздновать Хэллоуин: нехватка праздников (15%), подражание Западу (12%), интересен праздник, есть повод развлечься (по 10%).

Опрос проведен 27 октября 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Хэллоуин — праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Праздник отмечается 31 октября в канун Дня всех святых. Хэллоуин в основном празднуется в англоязычных странах.

Ранее в сюжете: Хэллоуин в России не прижился: будут отмечать лишь 3% граждан