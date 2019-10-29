Челябинск, , 11:55 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело после некачественного ремонта памятника Ленину оплаты этих работ. Его расследует следственный отдел по Центральному району, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Дело завели по факту халатности, которая повлекла особо крупный ущерб. Идёт расследование, устанавливаются виновные должностные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт объекта культурного наследия «Памятник В.И.Ленину» на Площади Революции был проведён в 2018 году. На него из областного бюджета выделили больше 14 млн рублей. Однако весной 2019 года местные жители выявили дефекты в работах.

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