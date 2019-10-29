Грозный, , 11:55 — REGNUM По 50 тыс. рублей вручат чеченским семьям, в которых в день рождения пророка Мохаммада родятся мальчики. Такое решение приняла Аймани Кадырова — глава Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

О ее намерении сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

«Родителям всех мальчиков, появившихся на свет в день рождения пророка Мохаммада и названных его именем и именами асхабов, вручат по 50 тыс. рублей», — сообщил чеченский лидер.

Он также отметил, что премии получат и те, кто победит в конкурсе на лучшее стихотворение и назма, посвящённые Мохаммаду. Занявшему первое место полагается 1 млн рублей, за второе — вручат 500 тыс. рублей, а за третье — 300 тыс. рублей.

Напомним, день рождения посланника Аллаха — пророка Мохаммада — отмечают в 12-й день третьего месяца лунного календаря Рабиуль-Авваль. В 2019 году эта дата выпадает на 9 ноября.

Читайте также: В Чечне вручили по 100 тыс. рублей семьям, в которых родились мальчики

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чечне 40 семей получили премии за рождение мальчиков в день рождения Мохаммада. В прошлом году сумма вознаграждения составила 100 тыс. рублей.