Киев, , 11:52 — REGNUM 76,2% жителей Киева поддерживают решение об отмене государственного финансирования политических партий на Украине, сказано в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Отчёт опубликован 29 октября на официальном сайте КМИС.

За финансирование партий высказались 16,1% опрошенных.

Президента Украины Владимира Зеленского поддерживает 54% опрошенных. Негативно и очень негативно к президенту Украины относятся 11,2 и 11% киевлян соответственно.

Исследование проводилось с 11 по 22 октября 2019 года. Всего были опрошены 803 жителя Киева.

Напомним, ранее на Украине отменили государственную поддержку политических партий, набравших более 2% голосов, но не прошедших в Верховную раду. Помощь таким партиям была предусмотрена для того, чтобы политсилы имели возможность развиваться независимо от олигархов и финансово-промышленных групп.

Читайте также: На Украине снижена господдержка парламентских партий

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» установила, что 56% жителей Украины считают массовый отъезд населения главной угрозой для страны.

Читайте также: Эмиграция населения Украины названа главной угрозой для страны — опрос