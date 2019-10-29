Тюмень, , 11:50 — REGNUM Сегодня, 29 октября, в Тюмени сохраняются неблагоприятные погодные явления. О возможном разгуле стихии горожан накануне предупредили региональное МЧС и синоптики.

«Ночью и в первую половину дня 29 октября на юге Тюменской области местами ожидается очень сильный ветер, порывы 25−27 м/с. В северных районах осадки — сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — говорилось в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прогнозы метеорологов сбылись. В ночь на 29 октября на город обрушилась непогода. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Ветер срывал кровли зданий, переворачивал мусорные контейнеры, ломал деревья, заборы и рекламные конструкции.

Снимки и сообщения о последствиях разгула стихии появились в социальных сетях. Так, ураганный ветер перевернул остановку в районе Электрон на улице Республики и ещё один остановочный комплекс на перекрестке Пермяков — Широтная, а у больницы в районе Войновка снёс строительные леса. Без крыши осталась остановка у Тюменского драматического театра. Кроме того, в сквере имени Дьяконова-Дьяченкова упали несколько массивных деревьев.