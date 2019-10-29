Найроби, , 12:01 — REGNUM Кенийский врач Тату Камау подала судебное ходатайство о разрешении женщинам старше 18 лет практиковать калечащие операции на женских половых органах, заявив, что с этого возраста они имеют право выбирать, что они делают со своим телом. Об этом передает CNN Africa.

Она выступила за то, чтобы кенийское правительство отменило закон о запрете калечащих операций на женских половых органах от 2011 года, и распустило совет, созданный для обеспечения соблюдения закона.

Калечащие операции на женских половых органах широко осуждаются в стране и в других частях Африки, но Камау утверждает в петиции, поданной против правительства, что это давняя кенийская традиция и что прямой запрет нарушает право женщины исповедовать свои культурные убеждения. Она сказала судьям, что термин «калечащий» является «оскорбительным» и принижает культурную значимость этой практики.

«Женщины, которые забрали своих дочерей на обрезание, не брали их туда, чтобы причинить им вред. Эти дети не были подвергнуты остракизму впоследствии, напротив, их прославляли как уважаемых членов общества. Использование этого слова (калечащий) в данном контексте предполагает, что оно (обрезание) является злом, и что мы преднамеренно наносят ущерб нашим женщинам. Для меня это очень неправильно», — сказала Камау в Верховном суде в Найроби.

Она настаивает на том, чтобы медицинским работникам разрешили делать женское обрезание «сертифицированным» способом.

«У нас могли бы быть ограничения на то, где вы можете это сделать, когда, кто может сделать это для вас и как… Эти вещи можно было бы контролировать… так, чтобы у вас были определенные месяцы года, и это был бы единственный раз Вы можете сделать это (обрезание), и это могли бы сделать только некоторые профессионалы, это единственные люди, которым было разрешено это делать», — сказала Камау.

Напомним, женское обрезание является незаконным для женщин и для девочек в Кении, и лица, вовлеченные в эту практику, могут провести три года в тюрьме, даже если это будет сделано за пределами страны. Несмотря на закон, многие женщины подвергаются остракизму в сельской Кении, где сохраняются культурные и традиционные убеждения, что женское обрезание уменьшает желание женщины заниматься сексом.

По оценкам ООН, 21% кенийских женщин в возрасте от 15 до 49 лет были подвергнуты процедуре, и по меньшей мере 200 миллионов девочек и женщин в 30 странах мира страдают от этой практики. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что женское обрезание, признанное на международном уровне нарушением прав человека, может вызвать сильное кровотечение и другие проблемы со здоровьем, инфекции, бесплодие и осложнения при родах.

Участники кампании против женского обрезания назвали позицию Камау «возмутительной», заявив, что аргументы в пользу отмены этого акта подрывают прогресс, достигнутый в борьбе за права женщин и девочек в Кении.

«Это возмутительно, что предполагаемый врач, который должен защищать кенийских женщин и девочек, пытается нанести им вред. Ее комментарии показывают, что она, похоже, не понимает основы медицины», — сказал Брендан Уинн из Фонда Five Global Partnership.

«Обрезание наносит урон на протяжении всей жизни и может убить. Давайте не будем откатывать прогресс в тот момент, когда Кения, наконец, начинает видеть некоторые успехи в этом вопросе», — добавил он.

Решение по ходатайству Камау было отложено до декабря 2019 года, сообщают журналисты.