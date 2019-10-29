Москва, , 11:53 — REGNUM В Тверском районе в центре Москвы был ликвидирован притон для занятия проституцией. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевская работает массажный салон, в котором за деньги оказывали услуги интимного характера.

После проверки сотрудники уголовного розыска задержали организатора притона — 41-летнюю приезжую женщину. Злоумышленница, работая администратором в салоне, принимала заявки на посещение заведения клиентами, получала от них денежные средства, следила за распорядком и режимом работы салона.

Задержали также несколько приезжих девушек в возрасте от 19 до 27 лет. Их подозревают в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении девушек составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Организатора притона отпустили под подписку о невыезде.