Москва, 29 октября 2019, 11:53 — REGNUM В Тверском районе в центре Москвы был ликвидирован притон для занятия проституцией. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба МВД России по столице.
Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевская работает массажный салон, в котором за деньги оказывали услуги интимного характера.
После проверки сотрудники уголовного розыска задержали организатора притона — 41-летнюю приезжую женщину. Злоумышленница, работая администратором в салоне, принимала заявки на посещение заведения клиентами, получала от них денежные средства, следила за распорядком и режимом работы салона.
Задержали также несколько приезжих девушек в возрасте от 19 до 27 лет. Их подозревают в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении девушек составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».
Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Организатора притона отпустили под подписку о невыезде.