Сеул, , 11:45 — REGNUM 29 октября в столице Южной Кореи объявили о высокой концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

По их словам, в столице страны уровень содержания мелкой пыли в воздухе составляет 180 мг на кубометр, что в пять раз превышает средний показатель.

Отмечается, что высокое содержание мелкодисперсных частиц в воздухе вызвано пыльными бурями в южных частях Монголии и на северо-востоке Китая.

Специалисты рекомендуют по возможности воздержаться от прогулок. По предварительным данным, уровень концентрации мелкой пыли в воздухе вернется в норму через 30 дней.