Бангкок, , 11:40 — REGNUM Число иностранных туристов в Таиланде выросло на 10% в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве туризма страны.

Известно, что около 2,9 млн туристов прибыли в Таиланд в сентябре 2019 года, потратив 4,62 млрд долларов, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году.

Число туристов из Китая в сентябре достигло 852 130 человек, что на 18,89% больше по сравнению с августом.

По данным министерства туризма страны, в период с января по сентябрь 2019 года общее число иностранных туристов достигло 29,47 млн, что на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, доходы от иностранных туристов составляют 12% валового внутреннего продукта Таиланда.