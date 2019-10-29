Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Скоростной поезд «Аллегро» №782 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург прибудет на территорию РФ с опозданием. Причиной стали технические проблемы на финской стороне, сообщили 29 октября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Финляндский вокзал Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Прогнозируемое время опоздания поезда при поступлении на территорию РФ составит более 1 часа», — отметили в ОЖД.

Из-за этого возможна задержка отправления поезда №783 Allegro сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки.

Кроме того, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», скоростной поезд Allegro из Петербурга в Хельсинки, отправившийся в 06:40, остановился на границе РФ и Финляндии, поскольку железная дорога на территории соседней страны обесточена.

«Пассажиров намерены перевезти до Лаппеенранты на автобусе и там пересадить на другой состав до столицы страны Суоми», — отмечает источник.

Также неподалеку остановился поезд, который шел из Хельсинки в Петербург.

Добавим, что в Финляндии, как и в Петербургском регионе, отмечается похолодание и снегопады с ветром.