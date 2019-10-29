Анкара, , 13:50 — REGNUM С провозглашения в Турции республики, воплотившего в жизнь принцип «Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу» и принесшего в страну демократию, прошло 96 лет. Сегодня в Турции отмечают главный национальный праздник — День Республики.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в культурной столице Турции Стамбуле по случаю праздника проводятся торжественные церемонии, в которых приняли участие мэр города Экрем Имамоглу, командующий 1-ой армией генерал армии Муса Авсевер, а также религиозные лидеры, ректоры университетов, главы общественных организаций и представители иностранных дипломатических миссий.

В Анкаре День Республики официально отмечают на Площади народной воли 15 июля. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган вместе с высшими лицами государства посетят мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка Аныткабир. Реджеп Тайип Эрдоган примет поздравления в Президентском дворце, праздничные церемонии будут проведены в здании национального конгресса и культурного центра Бештепе. В официальном мероприятии в Аныткабире также планирует принять участие председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.