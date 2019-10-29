Токио, , 13:27 — REGNUM Релизный трейлер игры Death Stranding будет опубликован 30 октября 2019 года. Об этом 29 октября на своей Twitter-странице рассказал японский геймдизайнер Хидео Кодзима.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1188988619597307904

Геймдизайнер сообщил, что лично участвовал в монтаже релизного трейлера. Ролик впервые покажут на выставке Paris Games Week во Франции.

Напомним, релиз Death Stranding на консоли PlayStation 4 ожидается 8 ноября 2019 года. Летом 2020 года игра появится и на PC.

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