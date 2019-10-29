Майкоп, , 11:14 — REGNUM Суд в Адыгее вынес приговор уроженцу Волгоградской области, который занимался вербовкой в ряды международной экстремистской организации. Причем, противоправной деятельностью он занимался прямо в одной из колоний республики, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Вербовщик отбывал наказание за совершение ряда преступлений, в числе которых бандитизм, разбой, незаконный оборот оружия и наркотиков.

Установлено, что осужденный организовал в колонии законспирированную ячейку международной религиозно-экстремистской организации «Ат-ТакфирВаль-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он осуществлял вербовку осужденных и регулярно проводил собрания сторонников указанного объединения в молельной комнате колонии.

В отношении вербовщика было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Теучежский районный суда Адыгеи с учетом частичного присоединения оставшейся части наказания приговорил экстремиста к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей.