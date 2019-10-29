Тула, , 11:01 — REGNUM Местная религиозная организация мусульман направила иск к администрации Ефремова Тульской области — из-за запрета на строительство молельного дома. Иск рассмотрел Ефремовский районный суд, сообщили 29 октября «Тульские новости».

Представитель организации в июле 2019 года направил в администрацию города заявление о выдаче разрешения на строительство модульного молельного дома. Чиновники отказали, мотивировав решение тем, что на момент обращения объект уже был частично построен. Организация обратилась в суд.

Суд постановил полностью удовлетворить иск и обязал администрацию города заявление рассмотреть. Решение в законную силу не вступило.