Москва, , 11:00 — REGNUM Сегодня, 29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясена Николаевича Засурского с юбилеем. Засурскому исполняется 90 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

Председатель правительства отметил вклад учёного в развитие отечественной школы журналистики, мастерство, эрудицию и уважение к студентам.

«Ваша заслуга в том, что высокое «человеческое измерение» этой профессии находит достойное продолжение в нынешнем очень технологичном мире», — говорится в поздравительной телеграмме Медведева.

Справка ИА REGNUM:

Ясен Николаевич Засурский советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор родился 29 октября 1929 года в Москве.

Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова с 1965 по 2007 год, президент факультета журналистики МГУ с 2007 года по настоящее время.

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