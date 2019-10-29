Симферополь, , 10:55 — REGNUM Почти 100 учёных более чем из 30 регионов России приняли участие в третьем съезде Российского союза спелеологов, который прошёл в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В.И. Вернадского. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба вуза.

Спелеологи обсудили информационное сопровождение деятельности союза, который недавно получил статус всероссийской общественной организации, перспективы международных связей, современные виды исследований пещер.

Также эксперты отметили, что минералогия пещер предгорного Крыма пока изучена слабо.

После конференций и докладов спелеологи посетили с экскурсиями музей подводных лодок в Балаклаве, пещеры Красная и Мраморная, на Чатыр-Даге попробовали плов от известного крымского специалиста по пещерам Александра Козлова.

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