Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбурге в середине ноября появится памятник словарю Владимира Даля. Новую достопримечательность установят в преддверии двух дат — юбилей Педуниверситета, а также Дня словаря и дня рождения великого лексикографа Владимира Ивановича Даля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия».

Отливка бронзовой композиции уже завершилась. Она осуществлялась в подмосковном Жуковском. Открытие памятника запланировано на 14 ноября.

«Эта дата выбрана не случайно — 15 ноября будет отмечать свое 100-летие Оренбургский государственный педагогический университет, напротив главного корпуса которого и разместится бронзовая композиция. Именно к этой юбилейной дате Педуниверситет и Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева ожидают из типографии «Оренбургский областной словарь» Б. А. Моисеева. А неделю спустя — 22 ноября в России будут отмечаться День словаря и день рождения великого лексикографа Владимира Ивановича Даля», — отметили в благотворительном фонде.

Напомним, в 2019 году оренбургский проект победил во Всероссийском конкурсе достопримечательностей «Культурный след». По результатам интернет-голосования идея фонда «Евразия» заняла второе место.

Добавим, в Оренбургской области Владимир Даль жил и работал восемь лет (в 1833—1841 годах). В этот период он начал собирать материал для своего знаменитого «Словаря живого великорусского языка».

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