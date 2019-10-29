Златоуст, Челябинская область, , 10:50 — REGNUM В челябинском Златоусте возбудили уголовное дело после смерти девятимесячного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности, отметили в ведомстве. На место выехал и.о. главы управления Степан Шульга. Также следователи проверят появившиеся в СМИ сведения о том, что младенец несколько дней был в квартире без присмотра со стороны взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, мать троих детей ушла 21 октября из квартиры, забрав с собой старшего сына. 23 октября она вернулась и забрала свою дочь, а 25-го бабушка детей пришла в квартиру и нашла своего внука мёртвым.

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