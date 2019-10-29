Уфа, , 10:52 — REGNUM Количество жителей Уфы за год выросло на четыре тысячи человек. Об этом 29 октября сообщила начальник отдела государственной статистики столицы Оксана Даянова на оперативном совещании в мэрии города.

По ее словам, на начало текущего года в Уфе проживало 1 млн 135 тысяч 480 человек. Это является восьмым показателем среди городов-миллионников России, без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в прошлом году естественный прирост населения сохранился лишь в шести городах-миллионниках, в том числе и в столице Башкирии. В Уфе данный показатель составил 1527 человек.

Показатель смертности населения в Уфе за последний год зафиксирован на уровне 10,6 человек на 1000 населения. Это меньше общероссийского уровня, который составляет 12,5 человек.

По словам чиновников, на 1000 жителей Уфы в настоящий момент приходится 270 пенсионеров. Это меньше среднероссийского показателя, который составляет 299 пенсионеров на 1000 жителей России.