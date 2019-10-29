Сеул, , 10:50 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее зафиксировали резкий спад уровня употребления растительной пищи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство здравоохранения и социального обеспечения и Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно результатам опроса, в 2018 году житель страны ежедневно употреблял в пищу в среднем 130 г мясной продукции, что в два раза больше, чем 20 лет назад. С другой стороны, уровень потребления зелени и овощей сократился до 248 г, что на 32 г или 10% меньше, чем в 2015 году.

Специалисты отмечают, что данные изменения в рационе питания связаны с распространением и популяризацией западной культуры питания, а также с ростом продаж полуфабрикатов.

Эксперты рекомендуют ежедневно употреблять в пищу более 500 г зелени, овощей и фруктов, чтобы сократить возникновение риска сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных ожирением и нехваткой физической активности.