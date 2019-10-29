Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Порывистый ветер до 25 м/с сохраняется в столице Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Новосибирска, ссылаясь на данные Западно-Сибирского УГМС.

29 октября в Новосибирске прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер также сохранится 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный боковой ветер осложнил дорожную обстановку в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

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