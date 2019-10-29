Пермь, , 10:34 — REGNUM В Перми мэрия раскрыла концепцию оформления главного ледового городка, который возведут к Новому году. Идейно-художественная концепция ледового комплекса разработана в жанре современного фэнтези, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Традиционно городок построят на эспланаде. В 2019 году он получит название «Легенды древней Пармы». По сравнению с 2018 годом разработчики проекта решили увеличить количество ледовых объектов в два раза — до девяти ледовых фигур и 24 горок.

Напомним, в 2018 году главный ледовый комплекс оформили в восточном стиле, посвятив культуре Японии, Китая и Кореи. На возведении городка ушло более 1 кубометров льда. Площадь ледового комплекса составила 1,5 тыс. квадратных метров. Городок посетили 380 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный ледовый городок Прикамья оформят в восточном стиле