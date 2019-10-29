Пермь, , 10:27 — REGNUM По факту крушения легкомоторного самолета «Сеssna 172» на территории Пермского края возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 26 октября 2019 года самолет выполнял полет из села Нижнее Городищи в село Фролы. Однако в пункт назначения самолет не прибыл. Три дня велись поиски. Самолет обнаружен 28 октября в семи километрах населенного пункта Аннинск. Пилот погиб.

С места происшествия изъяты образцы топлива; копии документов, находившиеся на борту воздушного судна; спутниковый навигатор. Устанавливается причина авиакатастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье погиб пилот частного самолёта