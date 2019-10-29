Тула, , 10:24 — REGNUM Целый ряд кадровых перестановок в правительстве Тульской области произвёл губернатор Алексей Дюмин, о них он объявил 28 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Так, в правительстве введена должность освобожденного заместителя председателя правительства, который будет курировать экономический блок — на этот пост назначен Григорий Лаврухин. Пост министра сельского хозяйства занял Алексей Степин, который работает в ведомстве последние шесть лет, занимался поддержкой аграриев. Министерство здравоохранения региона возглавил Алексей Эрк — до этого он работал в должности главврача областной стоматологической поликлиники. Также заместителем министра промышленности и науки назначен Олег Федосов, на пост замминистра молодежной политики Илья Тихомиров.

В то же время в правительстве региона упразднили должности двух заместителей председателя правительства — министров сельского хозяйства и экономического развития Тульской области.