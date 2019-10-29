Лос-Анджелес, США, , 13:23 — REGNUM В сети появился новый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец». Ролик выложили на YouTube-канале франшизы Star Wars 28 октября.

В трейлере зрителей знакомят с охотником за головами в исполнении Педро Паскаля. Во время выполнения своей грязной работы герой из воинственного клана мандалорцев станет участником важных событий.

Напомним, премьера «Мандалорца» назначена на 12 ноября 2019 года. Сериал выйдет на сервисе Disney +.

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