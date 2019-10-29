Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM Шоураннеры «Игры Престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс отказались от создания новой трилогии фильмов по франшизе «Звёздные Войны». Об этом 28 октября сообщил портал Deadline.

Режиссёры заявили, что им пришлось отказаться от проекта из-за загруженного графика и недавно заключённой сделки с Netflix. Тем не менее, они всё ещё хотят поработать над «Звёздными Войнами».

Напомним, заключительный фильм «новой трилогии» франшизы «Звёздные Войны» выйдет 19 декабря 2019 года. Картина «Скайуокер. Восход» официально завершит историю приключений персонажей популярной киносаги.

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