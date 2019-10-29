Ставрополь, , 12:26 — REGNUM Мемориалы, братские могилы и памятники отремонтируют и реконструируют на Ставрополье в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Города и районы края готовят заявки на проведение работ, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Отмечается, что в государственную экспертизу в сфере строительства Ставрополья в течение 2019 года поступило порядка 50 заявок от муниципалитетов на согласование смет для проведения восстановительных работ на объектах воинской славы.

«Заявки продолжают поступать, и это значит, что места захоронения героев, обелиски памяти и места поклонения будут приведены в надлежащее состояние. Это большая работа. Но насколько она большая, настолько она и важная», — подчеркнул глава минстроя региона Алексей Когарлыцкий.

Читайте также: В Ставрополе установят памятник детям войны

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ставрополе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне установят памятник детям войны. В настоящее время решается вопрос о его будущем месторасположении.