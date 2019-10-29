Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Крайне низкие оценки игры WWE 2K20 помогли обнаружить ошибку на сайте-агрегаторе OpenCritic. Об этом представители оценочного сервиса рассказали в своём Twitter-аккаунте 28 октября.

https://twitter.com/Open_Critic/status/1188620295810277376

Как оказалось, не сайте неправильно отображались числовые значения в строке «0 критиков рекомендуют эту игру». WWE 2K20 стала первым игровым проектом с настолько низкой оценкой на сервисе.

Напомним, WWE 2K20 вышла 22 октября 2019 года. Геймеры и критики остались недовольны игрой из-за огромного количества программных ошибок.

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