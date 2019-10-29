Токио, , 12:35 — REGNUM Компания Sony зарегистрировала торговые марки новых версий консоли PlayStation в Японии. Об этом 29 октября сообщает портал Gematsu.

Сообщается, что в списке зарегистрированных марок значатся PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10. Последний раз Sony проводила подобную процедуру в 2006 году, во время регистрации консоли PS4 и PS5.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, продажи игровой консоли PlayStation 5 могут начаться 4 декабря 2020 года. Предположительно стоимость приставки составит около 500 евро.

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