Кампала, , 10:06 — REGNUM Полиция Уганды планирует использовать группы WhatsApp для борьбы с преступностью в столице страны, Кампале, цитирует газета Daily Monitor Uganda главного политического комиссара сил полиции Асана Касингье.

Whatsapp (сс) antonbe

По его словам, этот шаг не будет способствовать тому, что независимый наблюдатель Freedom House называет «сильным ощущением того, что наблюдение за последние годы усилилось» в Уганде.

По предложенной полицией схеме жители страны должны будут добавляться в группы преступников в мессенджерах, где они смогут первыми узнавать о преступлениях и сообщать о них местным чиновникам, что, по его словам, сократит «время отклика» властей.

По данным издания, вооруженные банды в Кампале и ее окраинах в последние недели подвергли рейду не менее 30 домов и заводов.

Представителей гостиниц, гостевых домов и бунгало также призвали ежедневно предоставлять информацию о своих гостях.

«Вы должны будете следить за тем, чтобы отельеры регистрировали людей каждое утро и передавали этот список в ближайший полицейский участок, чтобы разведка могла использовать эту информацию», — заявил Касингье.

Информация, добавил Касингье, будет использоваться спецслужбами «для надлежащего документирования лиц, находящихся в данном сообществе, с тем, чтобы узнать, откуда они прибыли и их следующий пункт назначения».