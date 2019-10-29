Пекин, , 09:56 — REGNUM Между столицей северной китайской провинции Хэбэй городом Шицзячжуаном и Москвой было запущено грузовое авиасообщение, передает 27 октября агентство Синьхуа.

Рейс будет осуществляться самолетом Boeing B767−300 грузоподъемностью от восьми до десяти тонн. Полет в две стороны будет осуществляться еженедельно. Рейс из Москвы до Шицзячжуана будет вылетать в 21:55 по Пекину и прибывать в 6:40 на следующие сутки. Обратный рейс будет вылетать в 8:45 и приземляться в 17:50 во Москве по Пекину.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Xiamen Airlines запустила сразу два новых пассажирских авиарейса между городами Китая и городами Юго-Восточной Азии.

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