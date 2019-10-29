Ланьчжоу, Китай, , 09:49 — REGNUM Вода начала возвращаться в озеро, которое почти 300 лет было пересохшим в города Дуньхуан в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, благодаря местному проекту по восстановлению экологии, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Озеро Харачи, в которое впадает река Шулэ, сейчас имеет площадь покрытия водой около 5 кв. километров, сдерживая приближение близлежащей пустыни Кумтаг на восток и служа экологическим барьером, сообщили местные власти.

Дуньхуан является домом для таких объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, как пещеры Могао, где представлены тысячелетние буддийские скульптуры и фрески. Опустынивание угрожает сохранению этих объектов.