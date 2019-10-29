Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Редактор Kotaku Джейсон Шрайер подтвердил, что на предстоящем конвенте Blizzcon 2019 состоится анонс Diablo IV и Overwatch 2. Об этом он рассказал на сайте издания 28 октября.

Среди анонсов компании Blizzard также могут оказаться обновлённая версия Diablo II и новое дополнение для World of Warcraft. По мнению Шрайера, таким образом разработчики хотят реабилитироваться за провальный Blizzcon 2018.

Напомним, на Blizzcon 2018 компания Blizzard представила мобильную ролевую игру Diablo Immortal. Геймеры остались недовольны отсутствием крупных анонсов и крайне негативно высказались о мероприятии.

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