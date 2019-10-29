Сеул, , 09:56 — REGNUM В Южной Корее начались 15-е учения по гражданской обороне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

По их слова, в учениях, которые проходят в период с 28 октября по 1 ноября, принимают участие представители 705 учреждений и организаций, среди которых 30 учреждений центрального правительства, 245 местных органов самоуправления, 430 государственных органов и организаций.

Известно, что в рамках учений, в которых отрабатываются действия на случай пожаров и других чрезвычайных ситуаций, пройдет около 1100 мероприятий.

Отметим, что 30 октября по всей стране пройдут учения для отработки мер на случай землетрясения.

Известно, что учения по гражданской обороне проводятся ежегодно с 2005 года.