Москва, , 09:42 — REGNUM Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков психически здоров. Он не является наркозависимым. К таким выводам пришли сотрудники института имени Сербского, которые проводили психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого в совершении ряда тяжких преступлений, пишет ТАСС.

Достоверно установить, мог ли Арашуков в момент совершения инкриминируемых преступлений быть в состоянии аффекта, не представилось возможным, так как он отказался от разговора с врачом.

Саму процедуру освидетельствования на предмет вменяемости экс-сенатор воспринял как «издевательствао и позор». Выводы врачей о вменяемости были сделаны на основании его реакций на вопросы и его общего состояния.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости проведения психолого-психиатрической экспертизы в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и других фигурантов дела в марте заявил следователь СК Андрей Горбарчук. Он попросил об этом в ходе заседания Басманного суда Москвы. Чем была вызвана необходимость освидетельствования на вменяемость не уточнялось.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по подозрению в совершении ряда серьезных преступлений. Его обвинили в участии в преступном сообществе, которое похитило газ у Газпрома на сумму свыше 30 млрд рублей, а также в причастности к убийствам двух общественных деятелей Карачаево-Черкесии в 2010 году — Фраля Шебзухова и Аслана Жукова.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях Арашуков не признает.