Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM В Свердловской области в 14 из 17 пострадавших в результате стихии муниципалитетов полностью завершены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как уточнили в департаменте, на данный момент восстановительные работы продолжаются в нескольких населенных пунктах Арамильского, Полевского и Сысертского городских округов. На местах аварий работают 16 аварийных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области из-за шквального ветра произошёл перехлёст проводов линий электроснабжения, а также обрывы проводов из-за падений деревьев. В результате 28 октября без света остались 44 населённых пункта (порядка 31 тыс. человек).

После поступления сигналов о нарушении электроснабжения на место немедленно выезжали аварийные бригады. Всего в ремонтных работах были задействованы 150 специалистов и 40 единиц техники.

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