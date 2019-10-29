Москва, , 09:41 — REGNUM Прилегающие к станциям Московских центральных диаметров территории будут благоустроены к запуску новой транспортной системы, сообщил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Под общественные пространства приспособят около 400 гектаров земли у станций первого диаметра «Одинцово — Лобня» и 620 гектаров возле второго «Нахабино — Подольск».

Главный архитектор отметил, что уже проанализирована городская среда вокруг станций в радиусе полутора километров. В исследовании учитывались пешеходные маршруты и зоны, обладающие потенциалом. Составлены рекомендации по применению материалов, использованию приёмов и архитектурных форм, а также по ассортименту зелёных насаждений и освещению.