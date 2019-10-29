Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области прокуратуре вмешалась в ситуации, когда частные компании понуждали пожилых людей заключать обременительные договоры. В результате сделки расторгнуты, поставщики услуг вынуждены вернуть деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

Так, в поселке Тоцкое стройкомпания обещала пожилым сельчанам заменить старый водопровод и уговорила оформить кредитный договор на 80 тыс. рублей. Сельчане заявили прокурору, что кредит для них обременителен и на ремонт на таких условиях они не согласны. Договор на ремонт водопровода расторгнут, деньги возвращены.

В селе Саиновка пенсионерку уговорили установить окна стоимостью 127 тыс. рублей. Когда женщина отказалась от услуг, то фирма в свою очередь отказалась возвращать деньги. Проблему пришлось решать в суде. Согласно судебному решению, компания обязана помимо суммы, указанной в договоре, выплатить штраф за нарушение прав потребителей в размере 63,5 тыс. рублей и компенсацю морального вреда в 1 тыс. рублей.