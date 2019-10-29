Пекин, , 09:36 — REGNUM Китайская авиакомпания Xiamen Airlines спустила два авиамаршрута, соединяющие два китайских города с городами Юго-Восточной Азии, сообщает агентство Синьхуа.

Один маршрут соединяет столицу провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая город Харбин и столицу провинции Фуцзянь на востоке Китая город Фучжоу с Куала-Лумпуром в Малайзии. Маршрут будет осуществляться четыре раза в неделю. Первый рейс состоялся 27 октября. Другой маршрут соединяет Харбин и Фучжоу с Джакартой в Индонезии и на него будет выделено три рейса в неделю. Первый состоится 29 октября.

Отметим, что в год, по прогнозам экспертов, будет осуществлено более 20 тыс. поездок из Провинции Хэйлунцзян в страны Юго-Восточной Азии и более 25 тыс. поездок из стран Юго-Восточной Азии в Хэйлунунцзян благодаря новому маршруту.

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